Son Mühür- Gazze'de insanlık dışı katliamlarına hız kesmeden devam eden, Lübnan, Suriye, Yemen, İran ve son olarak Katar'a uluslararası hukuku hiçe sayarak saldıran İsrail'in Başbakanı Netanyahu aradığı desteği Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulmuşa benziyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı verdiği Netanyahu, BM toplantısı için New York'a Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden rotasını uzatarak varabilmişti.

BAE kapıyı kapatmadı...



BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında protestolar nedeniyle boş salona konuşmak zorunda kalan Netanyahu'ya, aradığı zemini Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan verdi.



Katar'a yönelik saldırı sonrası İsrail'e tepki göstererek Katar'ın yanında olduğu mesajı veren BAE, New York'da Netanyahu'yla diyalog kapılarını açık tutmayı tercih etti.

BAE kurucusunun dokuzuncu oğlu...



İbrahim anlaşmalarının mimarlarında biri olan Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, BAE'nin kurucusu Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın dokuzuncu oğlu.

Gazze'de yaşanılanlara rağmen Netanyahu'yla objektiflere gülümseyen Abdullah Bin Zayed'e sosyal medyada ''Hain'' başlığıyla binlerce yorum yapıldığı görüldü.