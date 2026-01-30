Son Mühür - Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçtiğimiz hafta ABD’de Donald Trump ile bir araya gelmişti. Politico’ya konuşan beş Avrupalı diplomat, görüşmenin ardından Fico’nun yaptığı değerlendirmeleri paylaştı. Buna göre Fico, geçen hafta düzenlenen bir zirvede AB liderlerine, Trump’la yaptığı görüşmede ABD Başkanı’nın ruh halinden etkilendiğini ve şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Avrupa’nın zayıf yönlerine ilişkin Trump’ın yaklaşımını sık sık destekleyen az sayıdaki AB liderinden biri olan Fico’nun, ABD Başkanı’nın “psikolojik durumu” konusunda endişe duyduğunu aktardığı belirtildi.

''Aklını yitirmiş..''

Diplomatlardan ikisinin aktardığına göre Fico, 17 Ocak’ta Florida’daki Mar-a-Lago’da Trump’la gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmenin ardından ABD Başkanı’nın bıraktığı izlenimi “tehlikeli” sözcüğüyle ifade etti. Avrupalı diplomatların bir diğeri ise Fico’nun bu görüşmeden “travmatize” olmuş göründüğünü ileri sürdü. Bir başka diplomat da Fico’nun Trump’ı “aklını yitirmiş” olarak tanımladığını söyledi.

Fico ile Avrupalı mevkidaşları arasındaki bu değerlendirme, Grönland gündemli toplantının oturum aralarında yapıldı. Görüşme, Trump’ın bir gün önce bazı Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehdidinden geri adım atmasının ardından liderlerin tansiyonu düşürmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Diplomatların aktardığına göre Slovakya Başbakanı bu sözleri resmi yuvarlak masa toplantılarında değil, bazı liderler ile AB’nin üst düzey yetkililerinin katıldığı ayrı ve gayriresmi bir görüşmede dile getirdi.

Beyaz Saray'dan açıklama: ''Yalan haber''

İddialara Beyaz Saray’dan hızlı bir yanıt geldi. Beyaz Saray sözcülerinden Anna Kelly, Politico’da yer alan haberlere “yalan haber” diyerek tepki gösterdi. Kelly, “Bu, isimsiz Avrupalı diplomatların ortaya attığı tamamen uydurma bir iddia. Mar-a-Lago’daki görüşme olumlu ve verimli geçti” ifadelerini kullandı. Fico’nun Mar-a-Lago’daki temaslarının resmi olmadığı belirtilirken, görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Slovakya Dışişleri Bakanı’nın da katıldığı aktarıldı.

''Politico uyduruyor''

Bu arada Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD merkezli X platformundaki hesabından Politico’nun iddialarını açıkça yalanladı. Fico, “Nefret dolu, Brüksel yanlısı liberal haber portalı Politico’nun yalanlarını kesinlikle reddediyorum” ifadelerini kullandı. Görüşmeyi AB liderlerine anlattığına dair herhangi bir tanık veya kanıt olmadığını belirten Fico, buna karşın Politico’nun hiçbir engel tanımadan “yalan” üretmeye devam ettiğini savundu. Fico ayrıca 22 Ocak’ta Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde ABD ziyareti hakkında hiç kimseyle gayriresmi bir konuşma yapmadığını dile getirdi. Ayrıca, benzer şekilde Rusya ziyaretini engellemeye çalıştıkları gibi AB üyelerinin ABD ziyaretini engellemeye çalıştığını ileri sürdü ve Venezuela’ya yapılan askeri müdahaleye yönelik eleştirilerine rağmen ziyaretin iptal edilmemesini takdir ettiğini kaydetti.