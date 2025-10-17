Son Mühür- Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, düzenlemenin Anayasa’nın 13’üncü ve 36’ncı maddelerine aykırı olduğu belirtildi. Bu maddeler sırasıyla temel hak ve özgürlüklerin sınırlanma koşullarını ve adil yargılanma hakkını güvence altına alıyor.

Çalışanlar için ek yük kaldırıldı

Mevcut düzenleme uyarınca, işe iade talebinde bulunmak isteyen işçinin hem taşeron hem de asıl işvereni bilmesi ve her ikisine karşı da arabuluculuk sürecini birlikte yürütmesi gerekiyordu. AYM, bu uygulamanın çalışanlar için gereksiz bir külfet yarattığına hükmetti.

“Mahkemeye erişim hakkı kısıtlanıyor”

AYM kararında, asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurma zorunluluğunun amacının taraf sıfatına ilişkin sorunları önlemek olduğu belirtilse de, uygulamada bu durumun işçilerin mahkemeye erişim hakkını kısıtladığı ifade edildi.

Kararda şu ifadeye yer verildi:

“İşçinin taraf olmadığı asıl işveren ve alt işveren arasındaki hukuki ilişkiyi tespit ederek arabuluculuk sürecini birlikte yürütmesini zorunlu kılmak, işe iade talebinde bulunan işçiye katlanamayacağı bir kural yüklemektedir.”

Yeni dönem başlıyor

AYM’nin iptal kararıyla birlikte, işe iade davalarında işçiler artık asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı arabulucuya başvurmak zorunda kalmayacak. Bu karar, arabuluculuk sürecini sadeleştirirken, çalışanların yargıya erişimini kolaylaştıracak nitelikte bir adım olarak değerlendiriliyor.