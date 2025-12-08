Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “diploma davası” olarak bilinen soruşturma kapsamında yargılandığı üçüncü duruşma bugün Silivri’de görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan duruşma, zaman zaman İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasındaki tartışmalarla gerildi.

İmamoğlu alkışlar eşliğinde salona getirildi

Davanın daha önce Kahramanmaraş’a atanan hâkimi Ali Doğan’ın yerine, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğinden gelen hâkim Sinan Erdemli duruşmayı yönetti.

Saat 11.26 sıralarında salona getirilen İmamoğlu, izleyicilerin alkışlarıyla karşılandı. Mahkeme başkanı, alkışlar üzerine salondakilere sert uyarılarda bulundu.

“Diploma soruşturması siyasi bir davaya dönüştürüldü”

Hâkimin diplomaya ilişkin araştırma raporu hakkındaki görüşünü sorması üzerine İmamoğlu, davanın siyasi nitelik kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Ben cumhurbaşkanı adaylığımı açıklayınca bu süreç siyasi bir davaya dönüştü. Rakibini devre dışı bırakma çabasıdır. Bu davayı böyle okumak gerekir.”

Hâkim değişikliğine de değinen İmamoğlu, “Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez” diyerek sürecin adil olmadığını savundu.

“Bugün dünden daha güçlüyüm”

İmamoğlu, davalarıyla ilgili 12 kez mahkeme heyeti değişikliği yapıldığını hatırlatarak, “Benim mücadelem zalimliğe karşıdır. Hiçbir güç beni yıldıramaz. Gücüm artarak devam ediyor” dedi.

“Bu adaletsizliği suçlamaya geldim”

Konuşmasını sürdüren İmamoğlu, davayı yönetenlere yönelik eleştirilerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Bugün buraya suçlamaya geldim. Bu adaletsizliğe imza atanların adil yargı önünde hesap vereceğini hatırlatıyorum. Bugün konuşmazsak daha zor günler bizi bekler.”

“Gerekirse sorgulanırsınız hakim bey”

İmamoğlu, hakime doğrudan sorular yöneltti:

“Bütün evraklarımın gerçek olduğunu ispat edersem baskı altında bağımsız bir karar verebilecek misiniz?”

Savcılık iddialarını “kumpas” olarak nitelendiren İmamoğlu, “19 yaşındaki Ekrem’in sahteciliği olmaz. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine mahkeme başkanı, “Burada sorgulanan ben değil sizsiniz” dedi.

İmamoğlu ise, “Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey” diye karşılık verdi.

Hâkimin “Ne demek istiyorsunuz?” sorusuna İmamoğlu, “İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız” diyerek cevap verdi.

“Fakir miydiniz?” sorusu tartışma çıkardı

Hâkim, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecindeki dilekçesinde ekonomik durumuna ilişkin ifadeleri hatırlatarak, “Fakir miydiniz o zaman?” sorusunu yöneltti.

İmamoğlu, bu soruya tepki göstererek şöyle konuştu:

“Tüm dosyada bu mu dikkatinizi çekti? İlginç bir giriş yaptınız. Çok şükür fakir değildik. O dönem ticari bazı sorunlar yaşanmış olabilir. Keşke fakirlik meselesine odaklandığınız kadar mahkeme heyeti değişikliğine de değinseydiniz.”

“Belgelerim gerçek, benim her şeyim gerçek”

İmamoğlu, üniversite belgelerinin karton baskılarını göstererek kayıtların eksiksiz olduğunu belirtti:

“Bu belgeleri saklamakla iyi etmişim. Yarın biri bunun üzerinden namussuzluk yapar diye saklamışım herhalde. Diploma belgesinin gerçek olduğunu herkes bilir.”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar’ın diplomanın iptaline ilişkin açıklamalarına da sert sözlerle tepki gösterdi ve “Devlet üniversitesi talimatla hareket edemez” dedi.

Duruşmaya ara verildi

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme, duruşmaya 45 dakika ara verdi.

Duruşma 16 Şubat 2026’ya ertelendi

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemiyle açılan davanın sonucunun beklenmesine hükmetti.

Duruşma 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Kararın ardından İmamoğlu, “Çok yazık” diyerek tepki gösterdi. Salonda “Hak, hukuk, adalet” sloganları yükseldi.

İddianamenin ayrıntıları

İddianamede öne çıkan tespitler şöyle:

İmamoğlu’nun 1990’da KKTC’de öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), YÖK tarafından tanınmadığı iddia ediliyor.

O dönemde KKTC’de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tanındığı savunuluyor.

Yatay geçiş işlemlerinde “kontenjanların usulsüz artırıldığı” ileri sürülüyor.

Evrakların “şeklen doğru fakat içerik yönünden sahte olduğu” iddia ediliyor.

“Zincirleme resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla hapis cezası ve TCK 53 kapsamında siyasi yasak talep ediliyor.

Hakimin tartışmalı görev değişikliği

Davaya daha önce bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan’ın, duruşmadaki görüntü izinleri ve SEGBİS uygulamasıyla ilgili haberler sonrasında HSK kararnamesiyle Kahramanmaraş’a atanması dikkat çekmişti. Doğan’ın atanma kararından önce suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.