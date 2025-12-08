Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de "8 Aralık Devrimi" olarak adlandırılan sürecin birinci yıl dönümü vesilesiyle önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye halkının özgürlük yolunda attığı adımları tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçteki desteğini kararlılıkla sürdüreceği mesajını verdi. Bu devrimin, yıllarca süren baskıcı rejimin ve ağır bedellerin ardından geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Suriyeli kardeşlerin bu süreçte gösterdiği direnci takdirle karşıladıklarını belirtti.

"Zorluklara rağmen kat edilen yol takdire şayan"

Erdoğan, mesajının ana eksenini Suriyeli mültecilerin ve muhaliflerin geçen bir yıl içinde elde ettiği ilerlemeye ayırdı. "Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz," ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, özellikle bölgede istikrarın sağlanması yönünde atılan adımların altını çizdi. Bu gelişmelerin, Suriye'nin geleceği adına umut verici olduğunu dile getiren Erdoğan, kardeş Suriye halkına en kalbi sevgi ve selamlarını iletti.

Şehitlere rahmet ve birlik vurgusu

Açıklamasında, devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırıları neticesinde şehit düşenleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin içinde bulunduğu bu kritik eşikte birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve içerideki tüm kesimlerle toplumsal barışın tesis edilmesi yönündeki çabaları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Bölgesel istikrar ve huzur taahhüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Türkiye'nin Suriye politikasının temel hedeflerini de yeniden teyit etti. Türkiye, Suriye'nin sadece kendi sınırları içinde değil, aynı zamanda bölgesinde de bir huzur ve istikrar merkezi olarak öne çıkması için elinden gelen her türlü yardımı sağlayacağını taahhüt etti. Erdoğan, Suriye'nin geleceğinin tüm paydaşların katılımıyla inşa edilmesi gerektiğinin altını çizerek, ülkenin yeniden inşası sürecine olan güçlü inancını dile getirdi.