Depremin merkezine yakın Dapa belediyesi yetkilileri, ilk değerlendirmelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Bölgede görev yapan kurtarma personeli Ralph Cadalena ise yaşadıklarını, “Aniden ve şiddetli bir sarsıntı hissettik, ancak neyse ki kısa sürdü” şeklinde dile getirdi.

Cuma günü yaşanan bu sarsıntı bölgedeki kaygıları artırdı. Çünkü yalnızca bir hafta önce Mindanao adası, 7.4 ve 6.7 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsılmış ve bu afetlerde en az sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Hükümet verilerine göre, bu depremlerden önce Cebu eyaletinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem ise 76 can kaybına ve 72 bin evin hasar görmesine sebep olmuştu. Deprem kuşağı üzerinde yer alan Filipinler, sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Ülke tarihindeki en yıkıcı felaketlerden biri ise 1976’da yaşanan 8.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami oldu; bu felakette yaklaşık 8,000 kişi yaşamını yitirdi veya kayboldu.