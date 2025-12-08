Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 5 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir A., vücudunun bir bölümü toprağa gömülü ve başından yaralı şekilde bulundu. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Köy çevresinde yapılan aramada bulundu

Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Amir A., okuldan eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının günler süren aramalarında ilk etapta sonuç alınamadı.



Soruşturmayı genişleten ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek Amir’in en son dayısı Muhammet Eldavut ile Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında görüldüğünü tespit etti. Eldavut’un iddialarına rağmen aramalar göl çevresinde yoğunlaştırıldı.

Taşlarla örtülü halde bulundu

Gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucu dün saat 14.30 sıralarında bölgede arama yapan ekipler, Amir’i vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş bırakılmış halde baygın şekilde buldu. Toprak temizlenerek çıkarılan çocuğun ilk isteğinin su olduğu, o anlarda dayısının adını sayıkladığının da cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtildi.

Dayı suçlamaları reddetti

Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen küçük Amir’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun olumlu yönde ilerlediği aktarıldı.



Olay sonrası gözaltına alınan dayı Muhammet Eldavut, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Eldavut ifadesinde şu savunmayı yaptı:



“Çocuğu okuldan aldım, fıstık toplamaya gittik. Ağaca çıktı, düşerek yaralandı. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim ya da üzerini örtmedim. Nasıl bulunduğunu bilmiyorum.”

Aile adalet çağrısı yaptı

Yoğun bakım kapısında bekleyen baba Muhammed A., kardeşinin bunu neden yaptığını bilmediğini söyleyerek, “En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.