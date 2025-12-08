Son Mühür- Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdi. Karamahmutoğlu, toplantıda özellikle asgari ücret, ekonomik koşullar ve terörle mücadele konularına dikkat çekti.

Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde dün düzenlenen “Asgari Ücret ve Geçim Standartları Çalıştayı”na ilişkin bilgi vererek, Türkiye’de çalışanların yüzde 37,5’inin asgari ücret veya daha düşük gelirle hayatını sürdürdüğünü belirtti. Sözcü, “Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında asgari ücretli çalışan oranında üst sırada yer alıyor. Mevcut asgari ücret, açlık sınırının oldukça altında bulunuyor” dedi.

Karamahmutoğlu, 2025’in başında yapılan artışın üzerinden 11 ay geçtiğini hatırlatarak, enflasyon nedeniyle asgari ücretin reel değerinin yüzde 33 oranında eridiğini ifade etti. “Bugünkü reel asgari ücret 15 bin TL düzeyinde sabitlenmiş durumda. Zafer Partisi, hem yeni asgari ücretin hem de en düşük emekli maaşının 45 bin TL olması gerektiğini savunuyor” dedi.

PKK ile pazarlık süreci ve komisyon tartışması

Zafer Partisi Sözcüsü, 13 aydır yürütülen PKK ile “Terörsüz Türkiye” sürecine de tepki gösterdi. Karamahmutoğlu, sürecin açığa kavuşacağı tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu vurguladı.

Sözcü, komisyonda yapılan görüşmelerin eksik ve karartılmış bilgiler üzerinden yürütüldüğünü belirterek, CHP’nin komisyondan çekilmesi gerektiğini savundu. “Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin tutanakları 16 sayfa olmasına rağmen komisyonda yalnızca 4 sayfa sunuldu. Bu, kamuoyunun bilgilendirilmemesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

PKK’ya Af tartışması

Karamahmutoğlu, PKK ile yürütülen pazarlık sürecinde kısmi af uygulamalarına dikkat çekti. Sözcü, örgüt üyelerinin suça karışan ve karışmayan olarak ayrılmasının büyük soru işaretleri doğurduğunu belirtti. “PKK terörünün cinayetleri siyasal bir sorun değil, güvenlik ve terör sorunudur. Meclis’te tartışılması gereken Dem Parti ile yapılacak görüşmelerdir, silahlı terör örgütünün başıyla değil” dedi.

Diplomatik rahatsızlık ve S-400 tartışması

Sözcü, Türkiye’deki diplomatik gelişmelere de değinerek, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarını eleştirdi. Karamahmutoğlu, S-400 hava savunma sistemine yönelik eleştirilerin Türkiye için bir sorun olup olmadığını sorguladı. “ABD Büyükelçisi’nin S-400’leri bir sorun olarak görmesi kabul edilebilir mi? Türkiye’nin savunma sistemleri üzerinde dış baskı kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Göçmen politikası ve Erdoğan’ın açıklaması

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı “86 milyon ile birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonlarca insan ile birlikte yeni destanlar yazmaya hazırlanıyoruz” açıklamasını hatırlattı. Karamahmutoğlu, bu 10 milyonluk grubun kimler olduğunu sorgulayarak, “İçeride 10 milyonu aşkın düzensiz göçmen var. Bunlar ekonomik, sosyal ve asayiş düzeninde sorun yaratıyor. Yasadışı göçle bir destan yazılamaz” dedi.

Sözcü ayrıca Erdoğan’ın bahsettiği güney sınırlarımızdaki nüfus perspektifine de dikkat çekti: “Her ne kadar komşu olsalar da bugüne kadar iyi komşuluk yerine kalleşlik gördüğümüz bazı terör örgütleriyle birlikte yazılabilecek bir destan yoktur. Onlarla yalnızca ağıt yakılır” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi, Erdoğan’a yönelttiği soruyu yineledi: “Kimdir bu 10 milyonlar ve hangi destanı yazmaya hevesleniyorsunuz? Acaba bu destanın giriş ön sözünü yazan ABD Büyükelçisi Tom Barrack mıdır?”