Son Mühür- Konuşmasında daha önce kamuoyunda geniş yankı uyandıran “Memleketin yönetimini Rize’den Trabzon’a taşıyacağız” sözlerine değinen Ağıralioğlu, bu ifadenin gerçek bir idari değişikliği değil, sembolik bir anlam taşıdığını belirtti. Ağıralioğlu, bu sözleri “Cumhurbaşkanlığına adaylığımı kamuoyuna duyurmanın kibar bir yolu olarak söyledim” diyerek açıkladı.

“Türkiye Yüzyılı böyle olmaz”

Şehir planlamasında ciddi eksiklikler bulunduğunu söyleyen Ağıralioğlu, altyapı ve yol düzenlemelerinin projelerin gerisinde kaldığını dile getirdi. “Binalar yükseliyor ama yollar, altyapı ve şehir düzeni planlanmıyor. Bu tablo Türkiye Yüzyılı vizyonuyla açıklanamaz” ifadelerini kullandı.

“Kişisel hesaplar değil, memleketin geleceği”

Partisinin herhangi bir kişisel kariyer beklentisiyle değil, ülkenin geleceğine dair kaygılarla hareket ettiğini vurgulayan Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık kullandığı “Ben gidersem bittiniz” sözlerine de tepki gösterdi.



Ağıralioğlu, “Ülke insanlara bağlı olmayan, kurtarıcı beklentisinden kurtulmuş bir yönetime kavuşmalı. Siyaset benim memleket borcumdur” dedi.

“Anahtar Parti, millet için bir A planıdır”

Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin Türkiye için alternatif ve sürdürülebilir bir plan sunduğunu belirterek, “Biz bu memleket için A planıyız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.