Son Mühür- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketimi yüksek konutlara ilişkin kritik bir karar aldı. Buna göre, yıllık 10 MWh ve üzeri tüketim yapan meskenlerde mevcut elektrik sayaçlarının 1 Ocak 2028 tarihine kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmesi zorunlu olacak. Düzenleme kapsamında, en az 1 milyon analog sayacın yenilenmesi hedefleniyor.

Kaçak kullanım ve enerji verimliliği ön planda

Yeni nesil akıllı sayaçlar, dış müdahaleleri tespit edebilme özelliğine sahip ve uzaktan izlenebiliyor. EPDK’nın bu adımıyla, özellikle kaçak elektrik kullanımının önlenmesi ve enerji sisteminin daha etkin yönetilmesi amaçlanıyor.

Öncelik aylık 2.460 TL ve üzeri fatura ödeyen abonelerde

Sayaç değişiminde öncelik, yıllık 10 MWh’nin üzerinde elektrik tüketimi olan abonelere verilecek. Bu tüketim seviyesi, yaklaşık olarak aylık 2.460 TL’lik elektrik faturası anlamına geliyor.

Sürece uymayanlara cezai işlem

Sayaç değişimleri dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Ancak yenileme sürecini engelleyen veya prosedürleri uygulamayan abonelere idari para cezası uygulanacak.

Büyükşehirlerde başlayacak, 2028’e kadar tamamlanacak

Akıllı sayaç dönüşümü, bu yıl itibarıyla başlayacak ve öncelikle nüfus yoğunluğu yüksek büyükşehirlerde uygulanacak. Türkiye genelinde dönüşümün 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.