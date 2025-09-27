Son Mühür- Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir 2 No'lu Şube, Konak Belediyesi’nde yaşanan mali kriz gerekçeli ödeme sorunlarını gündeme taşıdı.

Sendika, belediye çalışanlarının ücret ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacaklarının eksik ya da hiç ödenmediğini belirterek, konuyla ilgili resmi bilgi talebinde bulundu.

BÜTÇE VE PERSONEL HARCAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ İSTENDİ

Sendikanın Konak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, çalışanların anayasal ve yasal haklarının korunmasının temel görevleri olduğu vurgulanırken, belediyeden şu bilgilerin talep edildiği ifade edildi:

Son üç yıla ait gelir–gider kalemleri, belediye bütçesinde alınan tasarruf tedbirleri, son iki yıldaki işçi ve memur alımları, makam aracı sayısı ve bu araçlara ilişkin giderler, çalışanlara yapılması gereken ücret ve TİS ödemelerinin toplamı ile ödeme planı.

SENDİKADAN VURGULU MESAJ

TÜM BEL-SEN İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz ve İdari Sekreter Nuran Hükmen imzasıyla gönderilen yazıda, “Çalışanların alın terinin korunması, kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanılmasının takip edilmesi sendikamız açısından hayati önemdedir” ifadelerine yer verildi.