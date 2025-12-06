Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, emekli ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle Toros Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Toplantıya CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de katıldı.

Buluşmada, derneklerin kent yaşamına sunduğu sosyal ve kültürel katkılar ele alınırken, yürütülen çalışmalar değerlendirildi, talep ve öneriler dinlendi. İstişare ortamında gerçekleşen toplantıda, yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Başkan Mutlu, yaptığı açıklamada, “Halkın taleplerini merkeze alan, adil, şeffaf ve ortak akla dayanan yönetim anlayışımızı, sivil toplum kuruluşlarımızın güçlü desteğiyle daha da büyütmeye kararlıyız. Birlikte, daha yaşanabilir ve daha dayanışmacı bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından dayanışma mesajlarıyla sona erdi