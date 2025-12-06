Son Mühür/ Osman Günden- Afet bilincini ve toplumsal direnci yükseltmek misyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED), faaliyet ağını hem yerel yönetimlerle hem de kilit meslek kuruluşlarıyla pekiştiriyor. Dernek, son olarak Karşıyaka Belediyesi'nin SivilFest etkinliğinde yer aldı ve Tüm İş Makineleri Operatörleri Derneği (TİMODER) ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Karşıyaka SivilFest'te afet hazırlığı vurgusu

İZ-AFED, sivil toplum kuruluşlarını buluşturan Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği #SivilFest etkinliğinde aktif olarak yer alarak, afetlere hazırlıklı olma kültürünün yaygınlaşması mesajını güçlü bir şekilde yineledi. Dernek yetkilileri, bu farkındalık çağrısını somutlaştırmak amacıyla, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a özel olarak hazırlanan Afet Acil Durum Çantasını takdim etti. Bu jest, hazırlık kültürünün yerel yönetimler nezdinde sembolik bir başlangıcı olarak öne çıktı.

TİMODER ile Çevre, Afet ve İSG'de ortak proje protokolü

Afetlere Dirençli Toplum hedefine ulaşma yolunda işbirliği yelpazesini genişleten İZ-AFED, bu kapsamda hayati bir adım daha attı. İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ertaş, Tüm İş Makineleri Operatörleri Derneği (TİMODER) Genel Başkanı Ahmet Sert ile bir araya gelerek işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokolün temelini; çevre koruma, afet yönetimi ve özellikle sahada hayati önem taşıyan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanlarında ortak projeler geliştirmek oluşturuyor. İmza töreninin ardından, İZ-AFED Başkanı Servet Ertaş, hazırlık kültürünün yayılması amacıyla TİMODER Genel Başkanı Ahmet Sert’e de sembolik olarak AFET ACİL DURUM Çantasını hediye etti.

İZ-AFED başkanı Ertaş: "Farkındalığı her platformda dile getireceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ertaş, işbirliği ağını genişletmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi:

"Yerel yönetimlerle, meslek kuruluşlarıyla ve tüm paydaş STK'larla imzaladığımız işbirliği protokollerine bir yenisini daha eklemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Afet Bilinçli ve Dirençli Bir Toplum için işbirliği ağımızı genişletmeye ve bu farkındalığı her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

Bu adımlar, İzmir merkezli sivil toplumun, afetlere hazırlık konusunda kurumsal ve operasyonel düzeyde yeni bir güç birliği oluşturduğunu gösteriyor.