Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, başlattığı kapsamlı eğitim destek seferberliğine kararlılıkla devam ediyor. Aşağı Yenmiş ve Yeni Kurudere'de gerçekleştirilen başarılı çalışmaların ardından, eğitim hamlesinin üçüncü durağı Hacıömerli Köyü'nde bulunan Ömer Lütfi Tunca İlkokulu oldu. Bu projeyle, gençlere yönelik sorumluluk bilinci pekiştirilerek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefi bir kez daha somutlaştırıldı.

Okulda detaylı inceleme ve ihtiyaçların giderilmesi

Eğitim seferberliği kapsamında Ömer Lütfi Tunca İlkokulu'nda detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. Yapılan tespitler sonucunda öğrencilerin ve öğretmenlerin karşılaştığı temel ihtiyaçlar belirlenerek kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuldu.

Okula yapılan önemli katkılar şunları içeriyor:

Eğitim materyalleri temini,

Sınıf düzenlemelerinin iyileştirilmesi,

Öğrenci motivasyonunu artırıcı destekler.

Yapılan çalışmalarla, öğrencilerin daha nitelikli, düzenli ve güvenli bir eğitim ortamına ulaşması sağlandı. Bu destekler, köy halkı ve okul öğretmenleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İl Başkanı Kılıç: "Sorumluluğumuzun gereğidir"

İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Kılıç, Hacıömerli'deki çalışmaların tamamlanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, bu tür faaliyetleri bir sosyal yardım faaliyeti değil, Türk gençliğine duydukları sorumluluğun bir gereği olarak gördüklerini vurguladı:

"Amacımız, İzmir’in en ücra noktasındaki bir çocuğumuzun bile şehir merkezindeki akranlarıyla aynı fırsatlara ulaşmasını sağlamaktır. Bu projelerimizi kararlılıkla büyütecek, ihtiyaç duyulan her okulda çalışmaya devam edeceğiz."

Eğitim seferberliği yeni adreslerle sürecek

Ülkü Ocakları, yürütülen bu eğitim seferberliğiyle köy okullarına yönelik çalışmalarını genişleterek, hem öğretmenlere hem de öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Kurum, gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye’nin yarınlarına atılmış en güçlü adım olduğuna olan inançla hareket ediyor ve bu çalışmaların farklı ilçelerde yeni projelerle artarak devam edeceği bilgisini paylaştı.