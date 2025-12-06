Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı yeni Merkez Yönetim Kurulu listesi, İzmir siyasetinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı.

Yeni dönemde Güldem Atabay, Yankı Bağcıoğlu, Gökçe Gökçen ve Urla’da evi olduğu için ‘İzmir’ kontenjanında görülen Bihlun Tamaylıgil Merkez Yönetimde görev alarak İzmir’i genel merkezde temsil eden isimler arasına girdi.

Ancak İzmir’in önde gelen siyasilerinden CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel yeni yönetimde kendilerine yer bulamadı. Geçtiğimiz dönemde parti sözcülüğü görevini üstlenen Deniz Yücel kent siyasetindeki etkisinin kırılmaya çalışıldığı konuşuluyordu. Yücel’in yeni listede olmaması iddiaları güçlendirirken dikkatleri de oldukça çekti. Geçen dönem Yücel’in yürüttüğü parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi.

"İKİ YILDIR ONURLA YÜRÜTTÜĞÜM GÖREVİ DEVRETTİM"

Deniz Yücel sosyal medya hesabından parti sözcülüğü görevini devrettiği Zeynel Emre’yi tebrik ederek, “ 39.Olağan Kurultayımızın ardından bugün ilk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. İki yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Parti Sözcülüğü görevini, çok kıymetli bir isme, İstanbul Milletvekilimiz Sn. Zeynel Emre’ye devrettim. MYK’da görev alan tüm arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, yeni dönemde üstün başarılar diliyorum. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in liderliğinde, yeni dönemde de hep birlikte, daha güçlü, daha heyecanlı ve kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz, ilk seçimde partimizi 1. parti yaparak halkın iktidarını kuracağız” dedi.