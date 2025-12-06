Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak Trabzonspor, maç öncesi çalışmalarını tamamladıktan sonra İzmir’e hareket etti. Bordo-mavili ekipte, Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli’nin doğum günü de antrenman öncesinde küçük bir kutlama ile geçiştirildi.

Kimler forma giyemeyecek?

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke’nin yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda ağırlıklı olarak taktik çalışmalar yapıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Trabzonspor’un kamp kadrosu netleşti. Devam eden tedavileri nedeniyle Savic ve Visca, ameliyat geçiren Baniya ile sarı kart cezalısı Oulai ise Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Antrenman öncesinde Tim Jabol Folcarelli için hazırlanan doğum günü pastası kesildi ve takım arkadaşları Fransız futbolcuyu alkışlarla tebrik etti.

Kadroda hangi isimler var?

Trabzonspor’un Göztepe maçı için belirlenen 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu ve Danylo Sikan.