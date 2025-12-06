Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’ gündemini uzun süre meşgul eden Buca’daki çöp dağları yeniden mi ortaya çıkıyor? Son Mühür’e konuşan Genel İş 6 Nolu Şube yetkilileri, “Buca Belediye Başkanı Görkem Duman alacaklarımızla ilgili sözünü tutmadı. İş bırakma kararı aldık” dedi.

Anlaşma sağlanmış, çöp dağları temizlenmişti...

Çöp dağlarıyla kentin ve Türkiye’nin gündemini uzun süre meşgul eden Buca’da yine aynı sorun kapıya dayandı. Haklarını alamayan Buca Belediyesi işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle biriken ve halk sağlığı açısından da risk oluşturan çöp dağları, uzun süren görüşmeler sonrasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Genel İş Sendikası yöneticilerinin uzlaşması sonucu sona ermişti. Geçtiğimiz eylül ayında belediye ile sendika arasında imzalanan protokol ile belediyedeki eylem biterken, çöp dağları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen araçların da desteğiyle kısa sürede kaldırılmıştı.

Buca’da iş bırakma takvimi belli oldu

Hem Bucalılar hem de İzmirliler, eylemin sona ermesiyle rahat bir nefes alırken, Buca Belediyesi’nin imzalanan protokol gereği işçi haklarını zamanında ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yeniden gündeme geldi. İşçi haklarının ödenmesi noktasında Başkan Duman’ın sözlerini tutmadığını anlatan Genel İş 6 Nolu Şube yetkilileri, şu açıklamayı yaptı, “İşçilerin ekim maaşı ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farkları ödenmedi. Gıda kartlarını alamadık, mesailer de ödenmedi. Fen işleri, parklar bahçeler, veterinerlik, spor ve bina personeli iş bırakacak. TİS alacakları ve ekim maaşı yatmazsa cuma günü temizlik işçileri de iş bırakacak” dedi.