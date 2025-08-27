Tuluğ Özlü, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren bir isim. “Umarım Annem Dinlemez” adlı podcast serisiyle geniş bir kitleye ulaşan Özlü, yazarlık, podcast sunuculuğu ve sanat yönetmenliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. 26 Ağustos’ta komedyen Mesut Süre ile ilgili yaptığı paylaşım, büyük yankı uyandırarak onu yeniden gündemin merkezine taşıdı. İşte Tuluğ Özlü’nün hayatı, mesleki kariyeri ve son dönemde neden konuşulduğuna dair detaylar.

Tuluğ Özlü’nün hayatı ve kökeni

Tuluğ Özlü, 1989 yılında İstanbul’da doğdu ve 26 Ağustos itibarıyla 36 yaşında. Aslen İstanbullu olan Özlü, sanat ve medya alanında eğitim aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Özlü, kariyerine sanat yönetmenliğiyle başladı. Doğaya olan ilgisi, onu “Tabii Atölye” adlı projeyi kurmaya yöneltti; burada geri dönüştürülebilir doğal malzemelerle özgün tasarımlar üretiyor. Özlü, aynı zamanda feminist ve beden olumlama konularına duyarlılığıyla biliniyor ve bu temaları hem yazılarında hem de podcast yayınlarında sıkça işliyor.

Mesleki kariyeri ve başarıları

Tuluğ Özlü, “Umarım Annem Dinlemez” podcast serisinin yaratıcısı ve sunucusu olarak tanınıyor. 2020’den bu yana devam eden bu seri, Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler arasında yer alıyor. Toplumda tabu kabul edilen konuları samimi ve cesur bir üslupla ele alan Özlü, kadın hakları, cinsellik ve azınlık gruplarının sorunlarını görünür kılıyor. Cosmopolitan Türkiye için yazdığı makalelerde de toplumsal meselelere odaklanıyor. Ayrıca, geçmişte İthaki Yayınları’nda sanat yönetmenliği yaptı ve Jakuzi grubunun “Bir Düşmanım Var” şarkısı için çekilen klibin sanat yönetmenliğini üstlendi. Özlü, Malatya Uluslararası Film Festivali gibi etkinliklerde de görev aldı.

Neden gündem oldu?

26 Ağustos’ta Tuluğ Özlü, sosyal medya hesabından komedyen Mesut Süre ile üniversite yıllarında yaşadığı rahatsız edici bir olayı paylaştı. Süre’nin evinde yemek için bulunduğu sırada istenmeyen bir durumla karşılaştığını ve karşı koymak için tüm gücünü kullandığını belirtti. “O anı unutamıyorum” diyerek olayı anlatan Özlü’nün paylaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı. Bu açıklama sonrası İda İletişim, Mesut Süre ile yollarını ayırdığını duyurdu. Özlü’nün cesur çıkışı, hem destek mesajları aldı hem de tartışmalara yol açtı, böylece magazin gündeminde geniş yer buldu.