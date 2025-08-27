Halk TV’nin sevilen yüzlerinden Gözde Şeker, profesyonel habercilik kariyeri ve etkileyici ekran performansıyla Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınıyor. 27 Ağustos itibarıyla “Yeni Bir Sabah” ve “Kırmızı Çizgi” gibi programlarla gündemi şekillendiren Şeker, hem mesleki başarıları hem de özel hayatıyla merak konusu. İstanbul doğumlu olan deneyimli sunucu, medya sektöründe uzun yıllar boyunca farklı kanallarda görev alarak adından söz ettirdi. Peki, Gözde Şeker’in kökenleri, eğitimi ve evlilik durumu hakkında neler biliniyor? İşte kariyerinden özel hayatına kadar detaylı bilgiler.

Gözde Şeker kimdir? Hayatı ve kökeni

Gözde Şeker, 7 Temmuz 1987’de İstanbul’da doğdu ve aslen İstanbullu. 27 Ağustos itibarıyla 38 yaşında olan Şeker, medya sektörüne erken yaşta adım attı. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nden mezun oldu. Lise yıllarında, henüz 16 yaşındayken CNN Türk Ekonomi Servisi’nde staj yaparak sektöre giriş yaptı. Bu erken başlangıç, onun habercilik kariyerini şekillendiren ilk adımlardan biri oldu.

Kariyer yolculuğu

Şeker, CNN Türk’te 5 yıl boyunca ekonomi muhabiri olarak çalıştıktan sonra TRT Türk’ün kuruluş sürecinde yer aldı. Bosna Hersek’te 4 yıl boyunca TRT Türk temsilciliği yaptı ve ardından Tunus’ta aynı görevi üstlenerek uluslararası medya deneyimi kazandı. TRT Türk’ün “Küresel Bakış” programında editörlük yaptıktan sonra Habertürk’e geçti ve burada Dış Haberler Müdürü olarak görev aldı. 2018’de Haber Global’e transfer olan Şeker, “Gece Ajansı” programını sundu. 2023’te Halk TV’ye katılarak “Yeni Bir Sabah” ve “Kırmızı Çizgi” programlarıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Evlilik durumu

Gözde Şeker’in özel hayatı, medyadan uzak ve gizli tutuluyor. 27 Ağustos itibarıyla Şeker’in evli olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medya hesaplarında özel hayatına dair paylaşım yapmaktan kaçınan Şeker, daha çok profesyonel kariyeriyle gündeme geliyor. Instagram’da @gozde_seker kullanıcı adıyla aktif olan sunucu, iş hayatından kesitler ve program içeriklerine odaklanıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Şeker’in evlilik veya ilişki durumu hakkında net bir açıklama yapılmadı.