Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 oranında artış kaydetti.

İhracat birim değer endeksinde çift haneli artış

Aralık 2025’te ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 13 yükseldi. Söz konusu artış, ihraç ürünlerinin birim fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine göre kayda değer bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Dış ticaret haddi 92,4’e yükseldi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranlanmasıyla hesaplanan dış ticaret haddi, Aralık 2025’te 92,4 olarak gerçekleşti. Dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayında 85,2 seviyesindeydi. Buna göre dış ticaret haddi yıllık bazda 7,2 puan artış gösterdi. Veriler, dış ticaret haddinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toparlanma yaşandığına işaret etti.