Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki güne göre 41.34 puan azalarak günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 13.797,04 puandan tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.49'luk düşüşle 13.729 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Küresel piyasalar ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Japonya'da borsaların kapalı olduğu günde Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



5 bin doların üzerinde kalıcı olacağını gösteren ons altın 5.059 dolardan, gram altın 7.039 TL'den,

gümüş 82.08 dolardan,

jeopolitik risklerin artmasıyla yukarı yönlü hareketlenen Brent petrol 69.19 dolardan ve yeniden düşüş trendine giren Bitcoin 66.724 dolardan alıcı buluyor.

