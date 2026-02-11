Emekli maaşlarındaki artışın ardından bankaların sunduğu promosyon tutarları, Şubat 2026 kampanyalarıyla birlikte 15 bin TL ile 32 bin TL arasında değişen rakamlara ulaştı. Özel bankalar özellikle otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve referans üye kazanımı gibi ek koşullarla toplam ödül miktarını yukarı taşırken; kamu bankaları 12 bin TL'ye varan temel promosyon tutarlarını koruyor. Emekli maaşını taşımayı düşünen vatandaşlar için bankaların sunduğu güncel nakit ödeme ve ek ödül fırsatları şu şekilde şekilleniyor:

ÖZEL BANKALARDA TOPLAM ÖDÜL 32 BİN TL'YE ULAŞTI

QNB Finansbank: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL nakit promosyonun üzerine fatura talimatı ve ek hesap kullanımı gibi avantajlarla toplamda 31.000 TL'ye varan bir paket sunuyor.

Akbank: Maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan temel promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla toplam ödül fırsatını 30.000 TL seviyesine kadar çıkarıyor.

Yapı Kredi: 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, maaşını taşıyan emeklilere hiçbir ek koşul olmaksızın 15.000 TL nakit, ek ödüllerle birlikte ise toplamda 30.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor.

ING: Maaş tutarına göre 15.000 TL nakit promosyonun yanına ek nakit ödülleri ekleyerek toplamda 28.000 TL kazanç imkanı tanıyor.

Garanti BBVA: Şubat sonuna kadar sürecek kampanya ile 15.000 TL nakit promosyona ek olarak bonus kart harcamaları ve sigorta ürünleriyle toplam 25.000 TL fırsat sunuyor.

KAMU BANKALARI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, SGK emekli maaşını bankalarına taşıyanlara maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar temel promosyon ödemesi yapıyor. Ancak VakıfBank ve Halkbank gibi kurumlar, Troy logolu kart kullanımı veya taksitli nakit avantajları gibi ek kampanyalarla toplam kazanım tutarını bazı durumlarda 60.000 TL'ye varan 'toplam avantaj' paketlerine dönüştürüyor. Maaşı 20 bin TL ve üzerinde olan emekliler için kamu bankalarındaki standart nakit promosyon tutarı 12.000 TL olarak uygulanıyor.