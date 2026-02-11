Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının halka arzı için talep toplama sürecini 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. Üç iş günü sürecek olan bu süreçte yatırımcılar, her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında taleplerini yetkili banka ve aracı kurumlar üzerinden iletebilecek. Şirket payları, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da 'ATATR' işlem kodu ile işlem görmeye başlayacak.

HALKA ARZ FİYATI VE LOT DAĞILIMI

Ata Turizm halka arzında birim pay fiyatı 11,20 TL olarak belirlenirken, toplamda 280 milyon lotun dağıtımı planlanıyor. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı halka arzda, katılımcı sayısına göre düşmesi beklenen tahmini lot miktarları şu şekilde öngörülüyor:

Halka arza 150 bin kişinin katılması durumunda yaklaşık 747 lot (8.366 TL),

500 bin kişilik bir katılımda yaklaşık 224 lot (2.508 TL),

Katılımcı sayısının 1,1 milyona ulaşması halinde yaklaşık 102 lot (1.142 TL),

2,2 milyonluk yoğun bir katılımda ise yaklaşık 60 lot (672 TL) pay düşmesi bekleniyor.

KATILIM ENDEKSİ VE BAŞVURU KANALLARI

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan katılım endeksi durumu hakkında da açıklama yapıldı. Ata Turizm halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı bildirildi. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar; Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank ve QNB gibi önde gelen kamu ve özel bankaların yanı sıra yetkili tüm aracı kurumlar üzerinden başvuru yapabilecek. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun büyük bir kısmını, faaliyet gösterdiği ve halihazırda kiracısı olduğu taşınmazların mülkiyetini satın almak için kullanmayı planlıyor.