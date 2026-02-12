Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon sunumunu gerçekleştiriyor. Toplantıda 2026 yılı enflasyon görünümü, para politikasının yönü ve küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

2026 enflasyon tahmini gündemde

TCMB’nin gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentileri yakından takip edildi.

Daha önce yayımlanan 2025 yılı 4. Enflasyon Raporu’nda 2026 yılı için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13 ile yüzde 19 arasında açıklanmıştı.

Yılın ilk sunumunda da bu çerçevede enflasyon görünümünün seyri, para politikasında izlenecek yol ve fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda atılacak adımlara ilişkin mesajların verilmesi bekleniyor.

Para politikasına dair yeni sinyaller

Sunumda, enflasyon beklentilerinin yanı sıra para politikası araçlarının nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerin ön plana çıkması öngörülüyor.

Küresel ekonomik görünüm, emtia fiyatlarındaki hareketlilik ve yurt içi talep koşulları da raporda ele alınan temel başlıklar arasında bulunuyor.

Merkez Bankası’nın özellikle talep dengesi, maliyet unsurları ve hizmet enflasyonundaki gelişmeleri yakından izlediği vurgulandı.

Sıkı para politikası sonuç veriyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, geride kalan 2025 yılında uygulanan sıkı para politikası sayesinde enflasyonla mücadelede önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Karahan, özellikle uzun süredir yüksek seyreden kira gibi hizmet kalemlerinde gözlenen katı fiyat davranışlarının zayıflama sinyalleri vermesini dezenflasyon süreci açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bu eğilimin, enflasyonun düşüş sürecinin önümüzdeki dönemdeki seyrini belirleyecek temel unsurlardan biri olacağına dikkat çekildi.

Talep dengeleniyor, işsizlik geriliyor

Ekonomik aktiviteye ilişkin göstergeleri de değerlendiren Karahan, sanayi ve hizmet üretim endekslerinin genel olarak yatay bir seyir izlediğini aktardı.

Talep kompozisyonunun ise sıkı para politikasının beklenen etkileri doğrultusunda daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

İşgücü piyasasında da olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Karahan, manşet işsizlik oranının yılın son çeyreğinde gerilediğini söyledi.

Gıda fiyatlarında hava koşulları etkili oldu

Gıda enflasyonunun dalgalı seyrine dikkat çeken Karahan, özellikle sebze fiyatlarının hava koşullarına bağlı olarak sert hareketler gösterdiğini belirtti.

Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların fiyatları aşağı çektiğini, ancak ocak ayında olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların yeniden belirgin şekilde yükseldiğini ifade etti. Bu nedenle gıda enflasyonunun oynak yapısını koruduğu vurgulandı.

Kira ve hizmet enflasyonunda düşüş sürüyor

Hizmet grubunda genel bir yavaşlama eğiliminin başladığını kaydeden Karahan, özellikle kira enflasyonunda kayda değer bir düşüş gözlendiğini belirtti. Bu alandaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde de devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Enflasyon beklentilerinde ise sektörlerin genelinde önceki dönemlere kıyasla iyileşme eğiliminin sürdüğü ifade edildi.

Eğitim fiyat düzenlemesinde yeni dönem

Karahan, eğitim alanındaki fiyat ayarlamalarına ilişkin düzenlemelerde yapılan değişikliğin önemine de değindi.

Buna göre fiyat artışlarının hesaplanmasında geçmiş 24 aylık enflasyon yerine son 12 aylık enflasyonun esas alınmasının, fiyatlama davranışları üzerinde daha dengeli bir etki yaratmasının beklendiği belirtildi.

TL mevduat ve likidite yönetimine vurgu

Finansal istikrara yönelik adımlara da değinen Karahan, Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik düzenlemelerin süreceğini ifade etti.

TL mevduat oranının yaklaşık yüzde 59 seviyesinde bulunarak tarihsel ortalamalara yakın seyrettiği kaydedildi.

Türk lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunması için açık piyasa işlemleri (APİ) portföy büyüklüğünün desteklenmesinin önemine işaret eden Karahan, yıl içinde kademeli alımlarla portföyün güçlendirilmeye devam edileceğini söyledi.

Kredi büyümesine ilave adımlar

Karahan, kredi genişlemesinin dezenflasyon süreciyle uyumlu kalmasını sağlamak ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla son dönemde ek adımlar atıldığını belirtti.

Merkez Bankası’nın temel hedefinin fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Karahan, dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu şekilde devam etmesi için sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Tüketici enflasyonu geriledi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bir önceki Enflasyon Raporu dönemine göre tüketici enflasyonunun 2,2 puan azalarak ocak ayında yüzde 30,7 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Bu gelişmenin, uygulanan sıkı para politikası ve talep koşullarındaki dengelenmenin etkilerini yansıttığını belirten Karahan, dezenflasyon sürecinin kademeli şekilde devam ettiğini ifade etti.

Cari açıkta ılımlı görünüm beklentisi

Karahan, makroekonomik dengelere ilişkin değerlendirmesinde 2026 yılında cari açığın bir miktar artabileceğini ancak genel görünümün ılımlı seyrini koruyacağını öngördüklerini söyledi.

Fiyat istikrarının yalnızca enflasyonla mücadele açısından değil, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için de temel bir koşul olduğunu vurgulayan Karahan, enflasyonu belirlenen ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağını dile getirdi.

Sıkı para politikası devam edecek

Merkez Bankası’nın para politikası duruşuna ilişkin net mesaj veren Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar temkinli ve sıkı politikanın sürdürüleceğini belirtti.

Bu politikanın talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini ifade eden Karahan, enflasyonla mücadelede kalıcı sonuçlar elde edilene kadar sıkı duruşun korunacağını söyledi.

Orta vadeli enflasyon tahminleri açıklandı

Karahan, Merkez Bankası’nın güncellenen enflasyon tahminlerini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre;

2026 yılı enflasyon tahmin aralığı: yüzde 15–20

2027 yılı enflasyon tahmin aralığı: yüzde 6–12

2028 yılı enflasyon tahmini: yüzde 8

Merkez Bankası’nın temel önceliğinin fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek olduğunu vurgulayan Karahan, para politikasının bu hedef doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini yineledi.

Ayrıntılar geliyor...