Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bir gün öncesine göre 9.22 puan azalış ve yüzde 0,07 değer kaybıyla günü, 13.787,82 puandan tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.05'lik yükselişle 13.795 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

Asya borsaları karışık bir tablo sergiledi.

aponya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının ons fiyatı güne satış eğilimiyle başladı. Dün yüzde 1,1 değer kazanan altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,48 düşüşle 5 bin 56 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın 7.094 TL'den, gümüş 83.21 dolardan,

Brent petrol 68.48 dolardan,

Bitcoin ise 67.213 dolardan alıcı buluyor.

