Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı verilere göre artan saman ve yem fiyatlarına tepkiler artıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuyla ilgili iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

“Üreticiler her geçen gün artan maliyetin altında eziliyor”

İktidarın yanlış tarım politikalarının çiftçiyi desteklemek yerine kösteklediğini vurgulayan ve üreticilerin artan maliyet altında ezildiklerini kaydeden CHP’li Adem, “Çiftçinin belini büken yem ve saman fiyatlarındaki artış, artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı verilere göre samanın fiyatı bir ayda yüzde 15 artarak 3 lira 25 kuruştan 3 lira 72 kuruşa çıkmıştır. Bu sadece saman değil, hayvan yeminde de benzer bir yükseliş vardır. Hayvancılıkla uğraşan üretici, her geçen gün artan maliyetin altında eziliyor. İktidarın yanlış tarım politikaları, çiftçiyi desteklemek yerine kösteklemektedir.” diye konuştu.

“İktidarın tercihi, yerli üreticiyi kaderine terk etmektir”

Son olarak 85 milyon vatandaşın yanlış tarım politikalarının bedelini sofrada ödediklerinin altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saman zamlanıyorsa, yarın et ve süt ürünleri zamlanacak, ardından soframıza koyduğumuz peynir, yoğurt ve hatta ekmek bile pahalanacaktır. Çünkü hayvancılığın temel girdisi olan yem ve saman fiyatı, doğrudan tüketicinin cebine yansır. İktidar, bu zincirin nereye kadar uzandığını ya bilmezden geliyor ya da umursamıyor.



Biz defalarca söyledik: Çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmeden, yem ve samanı desteklemeden hayvancılık ayakta kalamaz. Ama bugün iktidarın tercihi, yerli üreticiyi kaderine terk etmek; büyük şirketlere ve ithalata bağımlılığı artırmaktır. Bu düzen değişmedikçe sadece çiftçi değil, 85 milyon vatandaş bu yanlış politikaların bedelini sofrada ödemeye devam edecektir.”