Türkiye ekonomisinin merakla beklediği ekim ayı enflasyon verileri, 3 Kasım pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Söz konusu veriler, yılın ikinci yarısındaki dördüncü enflasyon oranını oluşturacak.

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda yüzde 33,29 olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde, Aralık 2023’e göre fiyat artışı yüzde 25,43, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 38,36 olarak gerçekleşmişti.

Gerileme beklentisi hakim

Ekonomistlerin ekim ayına ilişkin beklentileri, enflasyonda bir miktar yavaşlama olacağı yönünde. Aylık ortalama artış tahmini yüzde 2,69 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 2 ile yüzde 3 arasında değişirken, bu oranların gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 33,05’e gerilemesi bekleniyor.

Yılın ikinci yarısında enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04 ve eylülde yüzde 3,23 artış göstermişti.

Ekonomistlerin 2025 yılı sonuna dair enflasyon beklentisi ise ekim itibarıyla yüzde 31,93 seviyesinde. Tahminler, yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33,06 bandında yoğunlaşıyor.