Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.07'lik yükselişle 11.056 puandan başladı.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda endişeli hava var...



ABD'de 2026 mali yılının başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen federal hükümetin kapanma riski piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Trump, bütçe konusunda görüşmek üzere Başkan Yardımcısı Vance, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile bir araya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin "kapanmaya" doğru gittiğini ifade etti.

Kongrede anlaşma sağlanamazsa federal hükümet bu Çarşamba günü kapanacak.



Dünya borsalarında tablo nasıl?..



ABD Borsalarında Dow Jones endeksi, yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Avrupa borsalarında İtalya hariç yükselişle kapatırken Asya borsaları karışık seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?..



Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının yoğun altın talebi ve yabancı fonların altını tercih etmesi gibi nedenlerle öne çıkan ons altın yüzde 0.84 primle 3.869 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise 5.174 TL'den satışa sunuluyor.

Brent petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 67,61 dolarda seyrediyor.

Bitcoin ise 114.077 dolardan işlem görüyor.