Son Mühür- Şarkıcı Hadise, YouTube üzerinden yaptığı kişilik haklarına saldırı niteliğindeki yorumlarla ilgili olarak spor yorumcusu Ahmet Çakar’a açtığı tazminat davasını kazandı.

Hadise’nin avukatı, müvekkilinin onurunun ve itibarının zedelendiğini belirterek, 50 bin TL manevi tazminat talep etmişti. Mahkeme, Hadise’nin lehine karar vererek, Çakar’ın tazminatı ödemesine hükmetti.

Hadise’nin özel hayatına yönelik yorumlar tepki çekti

15 Aralık 2024 tarihinde, ünlü şarkıcı Hadise, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına katılarak özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar, spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın "Çakırkeyf" adlı YouTube programında tepkiyle karşılandı.

Çakar’ın, Hadise’nin açıklamalarını "hakaret ve iftira" olarak nitelendiren yorumları, şarkıcının avukatı tarafından mahkemeye taşındı. Mahkeme, Hadise’nin onurunu korumak için Çakar’a tazminat ödemesini hükmetti

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin onurunun zedelendiğini belirterek 50 bin TL’lik manevi tazminat talep etti.

Mahkeme Hadise'yi haklı buldu

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava sürecinde, taraflar duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Hadise’nin haklı olduğuna karar vererek, Ahmet Çakar’ın 50 bin TL’lik manevi tazminatı 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.