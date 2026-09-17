Son Mühür - Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube yönetimi Konak Belediye binası önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında toplu iş sözleşme ve geriye dönük alacakların ödenmediği gerekçesiyle belediye yönetimini protesto ederek, alacaklarını alamadıkları takdirde eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

"Artık sabrımız kalmadı"

Belediye önünde marşlarla ve sloganlarla gerçekleşen basın açıklamasında Tüm Bel Sen 3 Nolu Şube adına konuşan ve yaptıkları tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını vurgulayan Aynur Özkaya, "TİS sürecinden doğan geriye dönük alacaklarımız için aylardır mücadele veriyoruz. Talebimiz açık ve net.

Güvenilir bağlayıcı bir plan istedik ancak mali durum kötü dendi, biz hep iyi niyetimizi koruduk. Sorunu çözmek istedik ancak her defasında önümüze yeni bir tarih konuldu. Yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Şimdide bize Kasım ayını bekleyin deniyor. Biz artık beklemeyeceğiz. İşçi arkadaşlarımız da maaşlarını alamıyor bu da kabul edilemez. Bir emekçinin aldığı maaş günlerce bekletilemez. Emekçiler borcunu ne zaman kapatacak?

TİS alacakları bir lütuf değildir, belediyelerin yaşadığı mali sıkıntıların farkındayız, bizler bu faturanın emekçilere kesilmesini kabul etmiyoruz. Krizi yaratan emekçiler değildir. Bu durum aile bütçesini sarsmaktadır, geçim sıkıntısı çekilen evde huzur olur mu? Masada çözüm yoksa emekçiler kendi iradesini ortaya koyar. 21 Eylül'den itibaren mücadeleyi daha da büyüteceğiz çünkü artık sabrımız kalmadı" şeklinde konuştu.

"Haklı mücadelenin sonuna kadar yanındayız"

Özkaya'nın ardından konuşan Bağımsız Yerel Hak Sen 3 Nolu Şube Başkanı Cemal Atamer ise idarecilerin emekçilere gerekli hassasiyeti göstermediğini savunarak, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bildiğiniz üzere emekçiler Konak için gecelerini, gündüzlerine katıyor. Ancak idareciler aynı hassasiyeti göstermiyor. Biz, buna karşı çıkıyoruz ve haklı mücadelenin sonuna kadar yanındayız"