Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş., Konak ilçesi Alsancak mahallesinde bulunan iş yerini satışa çıkardı.

Şirketin ilanına göre, zemin ve asma kattan oluşan bağımsız bölüm için 45 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Satışa konu taşınmaz, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde 1824 ada 47 parselde yer alan zemin ve asma kattan oluşan 9 numaralı bağımsız bölüm olduğu belirtildi.

Satışa konu olan taşınmazın kapalı zarf usulüyle gerçekleştirileceği belirtildi. İhaleye ilişkin satış tarihi 29 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Satışın yapılacağı yer İsmet Kaptan Mahallesi 1373 Sokak No. 8 Suat Manisalı İş Hanı İç kapı No. 31 adresinde yapılacak. Satışa teklif verilecek isteklilerin satış dokümanını satın almaları zorunlu tutulurken, teklif edilen toplam bedelin yüzde10 'undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verileceği belirtildi.

İlanda, satışın 4734 ve 2886 sayılı kanun kapsamında olmadığı da özellikle belirtildi.