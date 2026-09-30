Mühür/Hüseyin Demir TÜGİAD (Türkiye Genç İnsanları Derneği) turnuvasının üçüncü gününde Altekma Spor Kulübü ile Ziraat Bankkart kozlarını paylaştı. İzmirli voleybolseverler dostluk maçını takip etti. Alsancak Atatürk Spor Salonunda oynanan dostluk karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Altekma’yı 3-0’lık setle mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

İzmir’de Ziraat Bankkart şampiyon oldu!

İzmir ekibi, turnuvanın ilk gününde Gebze Belediyespor’a 3-1’lik setle kaybederken ikinci maçında FHN Xilasedici VK takımını 3-0 mağlup etti. Başantrenör Ömer Tok yönetimindeki Altekma Spor Kulübü, önümüzdeki hafta Türkiye Kupasında sahaya çıkacak.

Altekma dördüncü oldu!

Gebze Belediyespor turnuvayı üçüncü sırada, Altekma ise dördüncü sırada tamamladı. Şampiyon olarak Ankara ekibine kupasını TÜGİAD Ege Şube Başkanı Halil Duran verdi. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Xilasedici’ye kupasını TÜGİAD Ege Şube Başkan Yardımcısı Onur Atar verirken üçüncü olan ekip kupasını Altekma Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Semih Durmuş takdim etti. Turnuvanın evsahibi konumundaki Altekma’ya kupasını ise Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burak Köse verdi.

İzmir temsilcisi rakibine direnemedi!

Karşılaşmanın ilk setini Ziraat Bankkart, Vahit Emre Savaş’ın skorer oyunuyla 25-22 aldı. İkinci sette ilk sayıdan sonra başantrenör Ömer Tok mola aldı. Mola dönüşünde İzmir temsilcisi Maxim ve Tuna ile 6-4 öne geçti. Ankara temsilcisi Ishihaw ile skoru 7-7 yaparak eşitledi. Üst üste sayılarla farkı açan Ziraat Bankart skoru 16-12 yaptı. Misafir takım, ikinci sette oyunun üstünlüğünü elinde tutarak rahat bir şekilde aldı (14-25). Üçüncü sette Altekma Spor Kulübü, güçlü rakibine direnemedi. Ziraat Bankkart, sahadan 12-25’lik skorla 3-0 galip ayrıldı.

SALON: İzmir Alsancak Atatürk Spor Salonu

ZİRAAT BANKKART: Hilmi Şahin, Benjamin Toniutti, Erhan Hamarat, Nimir Abdel-Aziz, Oğuzhan Oguz, Ishikawa, Trévor Clévenot, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Burakhan Tosun, Yuriy Gladyr, Ahmet Karataş, Berkay Bayraktar

ANTRENÖR: Mustafa Kavaz

Mehmet Boğaçhan, Maksim Buculjević, Berk Dilmenler, Oğuzhan Tarakçı, Jordan Ewert, Paolo Zonca Jackson Young, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Abdulvahap Han, Ulaş Dokumacı, Kenan Sarp Derince, Özgür Karababa, Arda Kara, Hüseyin Şahin

ANTRENÖR: Ömer Tok

SETLER: 22-25, 14-25, 12-25