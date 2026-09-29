Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren İzmir Oda Orkestrası, 2026/2027 sanat sezonuna Kültürpark Zeytin Sahne’de yapılan özel bir konserle adım attı.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, oda orkestrasının performansı sanatseverlerden tam not aldı.

Sahnede uluslararası iş birliği

“Opera Aryalarından Seçkiler” başlığıyla izleyici karşısına çıkan orkestrayı şef Nil Venditti yönetti.

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Mısırlı mezzosoprano Gala El Hadidi, dünyaca ünlü sahnelerde seslendirdiği eserlerden oluşan repertuvarıyla gecenin konuk sanatçısı oldu.

Venditti yönetimindeki orkestra ve El Hadidi’nin sahne performansı salonda uzun süre alkışlandı.

Kapanış “İzmir’in Kavakları” ile yapıldı

Klasik opera eserlerinin ardından gecenin finali yerel bir eserle yapıldı.

Program, Ege’nin sevilen türkülerinden “İzmir’in Kavakları” ile son buldu.

Eserin seslendirilmesine orkestranın başkemancısı Deniz Toygür de eşlik etti. Final parçası salondaki dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Protokol ve sanatseverler bir aradaydı

Açılış konserini izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve belediye bürokratları da katıldı.

Başkan Tugay: “Başka konserler düzenleyelim”

Etkinlik sonunda sahne arkasında sanatçılarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gösterilen performanstan dolayı ekibi tebrik etti.

Gecenin önemine dikkat çeken Tugay, şef Nil Venditti’ye “Başka konserler de düzenleyelim” diyerek yeni organizasyonların sinyalini verdi.

Şef Nil Venditti ve mezzosoprano Gala El Hadidi ise kentte bir oda orkestrası kurarak sanatçıları bir araya getiren Başkan Tugay’a teşekkürlerini iletti.