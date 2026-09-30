Son Mühür - Geçmiş yıllar partisinin çeşitli kademelerirnde sivil toplumda gençlik alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Buğra Kızılkara, kamuoyuna paylaştığı açıklamada yeni dönemde CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı olarak atandığını duyurdu.

"23 yaşında Konak Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmenin gururunu taşıyorum"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında büyük bir sorumluluk devraldığının altını çizen ve gençlik örgütlerinin partinin yan kolu değil öz gücü olduğunu vurgulayan CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Buğra Kızılkara, "Daha 14 yaşında, lise örgütlenmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısından içeri girdim. O günden bugüne; okul sıralarından sandık başlarına, mahalle çalışmalarından gençlik örgütlenmesine kadar partimizin farklı kademelerinde mücadele etme onurunu yaşadım.

Bugün, 23 yaşında genç bir kardeşiniz olarak Konak Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmenin onurunu ve gururunu taşıyorum. Bu görevi; Konak İlçe Başkanımız Emrah Kazımoğlu’nun, ilçe yöneticilerimizin, İl Gençlik Kolları Başkanımız Hamzaali Mutlugüneş’in ve yönetiminin desteğiyle, en önemlisi de birlikte yol yürüdüğümüz genç arkadaşlarımızın takdiriyle üstleniyorum. Her birine teşekkür ediyorum. Ama bugün yalnızca bir görevi değil; bir mirası, bir mücadele geleneğini ve büyük bir sorumluluğu devralıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetimizi kuran, bağımsızlık mücadelesinin içinden doğan, halkın egemenliğini esas alan 103 yıllık köklü bir örgüttür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bizlere bıraktığı büyük bir emanettir. Ve biz biliyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik örgütleri bu partinin yan gücü değil, öz gücüdür. Gençlik; afiş asılacağı zaman hatırlanan, seçimden seçime sahaya sürülen bir güç değildir. Gençlik; fikir üreten, örgütlenen, mücadele eden, itiraz eden ve gerektiğinde kendi iradesini ortaya koyan öz güçtür. Tarihimiz bunun sayısız örneğiyle doludur" dedi.

"Artık vakit daha fazla mücadele vaktidir"

Son olarak, iktidara yönelik eleştirilerini de sıralayan CHP'li Kızılkara, korku iklimine karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Maddi imkânsızlıklar karşısında geri çekilmeyen, kendi emeğiyle üretici ve köylü çalıştayları düzenleyen gençlik örgütümüzün mücadelesi; Bülent Ecevit’in halkçı siyasetinin simge sözlerinden birinin tarihe geçmesine vesile olmuştur: 'Toprak işleyenin, su kullananın.' İşte bizim gençlik örgütü anlayışımız budur:

Hazır bir şey beklememek. Birilerinin yol açmasını beklememek. Birilerinin çantasını taşımamak. Birilerinin adamı olmamak. Örgütün evladı olmak. Sözünü örgütün içinde söylemek, sorumluluğunu örgütün önünde taşımak ve gerektiğinde bedel ödemekten çekinmemek. Bizim gençliğimiz makamın değil, mücadelenin peşindedir. Kişilerin arkasında değil, örgütün içinde saf tutar. Alkış beklemez; gerektiğinde itiraz eder. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gençliği, bu partinin geleceği olduğu kadar bugünüdür.

Konak’ta görevimiz; seçimden seçime değil, yılın 365 günü yaşayan; mahallede, okulda, üniversitede, iş yerinde, sokakta örgütlenen güçlü bir gençlik örgütünü hep birlikte büyütmektir. Bu görevi bir makam değil, örgüte verilmiş bir söz olarak görüyorum. Ben 14 yaşında bu partinin kapısından girdiğimde ne arıyorsam, bugün de onu arıyorum: Örgüt. Mücadele. Dayanışma. Emek. İnanç. 20 yılı aşkın süredir AK Parti'nin yaratmış olduğu korku iklimine karşı mücadele ediyoruz. Artık vakit, daha fazla mücadele etme vaktidir"