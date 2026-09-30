Son Mühür/Hüseyin Demir İstanbul, İzmir ve Bursa'nın ev sahipliği yaptığı 2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup müsabakaları dün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi. 2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup müsabakalarının ardından gruplarında ilk sırada yer alan Aras Kargo Spor Kulübü, Nilüfer Bld. Eker ve Türk Hava Yolları takımları çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

İzmir’in gururu oldu!

İzmir temsilcisi, Kupa Voley’de ilk maçında Göztepe Spor Kulübü’nü mağlup ederken ikinci maçta İlbak’a mağlup oldu. İzmir’e geri dönen Aras Kargo Spor Kulübü, bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam edecek. Sultanlar Ligi’nde sezonun ilk haftasında Suphi Doğancı’nın öğrencileri, Zeren Spor ile ilk maçına çıkacak. Dev müsabaka İzmir Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Aras Kargo Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda Avrupa’da şampiyonluk hedefliyor.