3'üncü Lig 2'nci Grup’taki İzmir derbisinde Bucaspor 1928’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay, sezonun ilk galibiyetiyle moral buldu.

Dördüncü haftada gelen bu kritik üç puan, siyah-beyazlı camiada yüzleri güldürdü.

Saha içindeki bu gelişmenin ardından gözler cumartesi günü iç sahada oynanacak Alanya 1221 mücadelesine çevrildi.

Siyah-beyazlı yönetim, karşılaşmadan önce taraftara çağrıda bulundu.

Yönetim ve taraftar maraton tribününde buluşuyor

Alanya 1221 maçı öncesinde radikal bir karar alan Altay yönetimi, protokol ve VIP uygulamasından vazgeçerek tribüne inme kararı aldı.

Karşılaşmayı taraftarlarla birlikte maraton tribününden takip edeceklerini aktaran Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, tüm camiayı bu alanda toplanmaya davet etti.

Deplasmanda alınan galibiyetin önemine dikkat çeken Sinan Kanlı, maç öncesi yaptığı değerlendirmede;

"Bucaspor karşısında çok güzel bir galibiyet aldık. Yanlış şeyler yazılmasına rağmen gençler cevabı sahada verdi.

Bu rüzgarla beraber Alanya maçında hep beraber maratondayız. Numaralı tribün ve VIP tribününde kimseyi istemiyoruz. Kadınlar ve çocuklar hariç herkes maratonda olsun.

Biz de maratonda olacağız ve bu takımı destekleyerek eski güzel günlerine tekrar kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Yönetimin bu hamlesiyle birlikte cumartesi günkü mücadelede maraton tribününün tamamen dolması bekleniyor.

Kadroda sakatlık ve ceza hareketliliği

İzmir temsilcisinde Alanya 1221 maçı öncesi kadroda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Derbide sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İbrahim Kıravi’nin durumu netleşti.

Çapraz bağları kopan tecrübeli oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.

Siyah-beyazlı ekipte kart cezasını tamamlayan Oktay'ın takıma dönecek olması teknik heyete alternatif kazandıracak, bileğinde hafif ağrıları olan Arif'in maç kadrosundaki durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.