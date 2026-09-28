Son Mühür/Hüseyin Demir Efeler Ligi’nde mücadele eden Altekma Spor Kulübü, sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Başantrenör Ömer Tok yönetiminde çalışmalarını Alsancak Atatürk Spor Salonunda sürdüren İzmir temsilcisi, TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvasından önce hazırlık maçı yaptı. Altekma Spor Kulübü ile Azerbaycan’ın FHN Xilasedici Voleybol Kulübü kozlarını paylaştı. Dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde geçen müsabakadan sonra Altekma Spor Kulübü’nün yöneticileri, “Takımımız için önemli birer prova niteliğinde geçen karşılaşmalarda bizlere eşlik eden FHN Xilasedici Voleybol Kulübü’ne mücadeleleri için teşekkür ediyoruz.Sporun birleştirici gücüyle, sahada güzel dostluklar kurmaya devam ediyoruz.Teşekkürler FHN Xilasedici!” ifadelerine yer verdi. İzmir temsilcisi, üç gün sürecek olan hazırlık turnuvasında Gebze Belediyespor, FHN Xilasedici, Ziraat Bakkart ile karşılaşacak.

Muhabir: Hüseyin Demir