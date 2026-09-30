İzmir’in Konak ilçesinde köpeğine şiddet uygulayan şahıs, emniyet güçlerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Olay, 25 Eylül gecesi saat 04.20 sularında Sakarya Mahallesi 821 Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple sahibi olduğu Terrier cinsi köpeğe tekme attı. Şahıs, şiddet uyguladığı köpeği daha sonra boynundaki tasmadan tutarak asfalt üzerinde zorla sürükledi. Sokağı gören bir binanın güvenlik kamerası yaşananları kaydetti.

Şüphelinin kimliği güvenlik kameralarından saptandı

Görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını detaylıca inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin 35 yaşındaki S.Ö. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin ardından adresi belirlenen şüpheli, dün düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.

Şiddet mağduru köpek muhafaza altına alındı

Gözaltına alınan S.Ö. emniyete götürülürken, hakkında Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. Polis ekipleri tarafından el konulan Terrier cinsi köpek ise muhafaza altına alınarak veteriner kontrolüne yönlendirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.