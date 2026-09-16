Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetim kadrosundaki revizyon ve görevden alma operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde belediyenin üst düzey bürokratik kadrosunda gerçekleştirdiği radikal değişikliklerle dikkat çeken Başkan Tugay, bu kez Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar'ı görev aldığı öğrenildi.

Ayatar, başkanımızın 'takdiri' dedi

Ayatar'ın görevden alınmasının ardından daire başkanlığına henüz net bir isim belirlenmediği öne sürüldü. Son Mühür'e açıklama yapan Ayatar, görevden alınma hakkında, 'Başkanımızın takdiri' dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde 2006-2008 yılları arasında Örgütlenme Sekreterliği ve Şube Sekreter Yardımcılığı görevlerini sütlenen Ayatar, 2008-2019 yılları arasında ise Şube Sekreterliği yaptı. Ayatar, İMO İzmir Şubesi’nin 47,48 ve 49’uncu dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yürütmüştü. 4 Kasım 2024 tarihine kadar ise başkanlığı devam etmiş ve görev süresi döneminde şubesinin ilk kadın başkanı olarak görev yapmıştı.

Meclis'e gelen önergeden sonra hamle

Öte yandan İzBB'nin Eylül Ayı olağanmeclis toplantısının birinci birleşimine gelen bir önerge bu görevden alınmayla ilişkilendirildi. Önergede, Afet işleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü kapatılması istenmişti. Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü ismi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü olacağı belirtilmişti. Daire bazındaki idari yönetiminde de değişikliğe gidilecek. Daha önce Genel Sekreter Hakan Uzun'a bağlı olan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı İsmail Mutaf'ın makamına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüreceği belirtilmişti.