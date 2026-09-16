Son Mühür- Haftanın ortasına gelmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 7 ilçe 21 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 6 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Foça

Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 07.52-11.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacak.

Karşıyaka

Bahriye Üçok Mahallesi’nde vana arızası nedeniyle 09.20-10.20 saatleri arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi uygulanacak.

Kınık

Osmaniye Mahallesi’nde müteahhit çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle 09.26-11.26 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Menderes

Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Gediz A.Ş.’nin çalışması nedeniyle 09.31-15.31 saatleri arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacak.

Seferihisar

Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Necat Hepkon mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 09.15-11.30 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacak.

Urla

Altıntaş, Hacı İsa, Sıra, Yaka, Yelaltı, Yeni ve Yenice mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 09.00-10.30 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

Ödemiş

Birgi Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak.