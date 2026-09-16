Merve Turan / Son Mühür - Bornova Belediyesi, derinleşen ekonomik krizde ilçe sakinlerinin bütçesine katkı sağlamak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla Yakaköy’deki 20 dönümlük belediye arazisini Dayanışma Tarlası’na dönüştürdü. Belediyenin tarımsal uzmanları ve emekçileri tarafından yetiştirilen domates, biber ve patlıcanlar taptaze şekilde toplanarak kentin sosyal dayanışma ağlarına aktarılıyor.

Kent Marketler'de sembolik kredi, Kent Lokantaları'nda ücretsiz paket

Tarladan toplanan mahsuller, ilçe genelindeki Kent Marketler’de piyasa fiyatlarının tamamen dışında tutularak 0.1 gibi sembolik bir harcama kredisi karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere sunuluyor.

Dayanışma Tarlası'nın ürünleri Kent Lokantaları’nda ise farklı bir destek modeline dönüşüyor. Lokantalarda sıcak yemeklerini yiyen vatandaşlara, toplanan taze sebzelerden hazırlanan özel paketler tamamen ücretsiz olarak ikram ediliyor. Ürünler ayrıca Kent Manavları aracılığıyla da halka ulaştırılıyor.

Başkan Eşki: "Halkın toprağından çıkan bereket yine halkın sofrasına gidiyor"

Yakaköy’deki hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan onurunu korumak ve paylaşmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bornova’da hiç kimsenin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesini istemiyoruz. Yakaköy’deki 20 dönümlük bu toprağı boş bırakamazdık; burayı dayanışmanın, paylaşmanın merkezine çevirdik. Kendi tarlamızda, kendi emeğimizle ürettiğimiz domatesi, biberi, patlıcanı Kent Marketlerimiz aracılığıyla adeta sembolik rakamlarla komşularımıza sunuyoruz. Kent Lokantalarımızda ise yemeğini yiyen hemşehrilerimize bu taze mahsulleri paketler halinde bedelsiz dağıtıyoruz. Halkın toprağından çıkan bereketi yine halkımızın sofrasına taşıyoruz. Bornova Belediyesi olarak her şartta ve her alanda vatandaşımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz."