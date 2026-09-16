Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’e adım atan binlerce üniversiteli için Buca’da hayat artık çok daha kolay. Eğitim maratonunun getirdiği ekonomik yük, barınma ve beslenme masrafları gençleri kara kara düşündürürken Buca Belediyesi süreci hafifletecek hamlesini yaptı. İlçedeki iki dev gençlik merkezi, yeni eğitim-öğretim dönemi için kapılarını ardına kadar açtı.

Özellikle barınma ve yaşam maliyetlerinin zirve yaptığı bu günlerde, 18-29 yaş arası gençleri doğrudan hedefleyen bu destekler tam zamanında geldi.

Çamaşır derdine de sıcak yemeğe de Buca tipi çözüm

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’nin hemen karşında yükselen Tarık Akan Gençlik Merkezi, bir binadan çok daha fazlası. Bir öğrencinin gün içinde ihtiyaç duyabileceği her şey burada tek çatı altında toplanmış durumda.

Günde 100 öğrencinin yararlanabildiği ücretsiz çamaşırhaneden bütçe dostu Kent Lokantası’na kadar geniş bir imkân yelpazesi var. Cebinde parası olmayan öğrenciyi de düşünen yetkililer, "Askıda Yemek" uygulamasıyla dayanışmayı büyütüyor.

Derslerin stresini atmak isteyenler için fitness salonu, bilardo, oyun konsolları, Latin dans kursları ve hatta cep sinemaları hazır bekliyor. Üzüm Cafe ise uygun fiyatlı kahve eşliğinde sohbet etmek isteyenlerin adresi.

Sınav dönemlerinin kurtarıcısı: Işılay Saygın

Eğitim Fakültesi’nin hemen karşısındaki Işılay Saygın Gençlik Merkezi ise adeta bir odaklanma üssü. Zengin kitap koleksiyonu ve 70 kişilik sessiz çalışma alanıyla, özellikle vize ve final haftalarında öğrencilerin ilk durağı oluyor.

Sessizliğin ve verimin adresi olan merkezde, günde ortalama 60 öğrenciye hizmet veren tam donanımlı bir çamaşırhane de aralıksız çalışıyor.

"Gençlerimizi asla yalnız bırakmayacağız"

Kentin öğrenci nüfusunu sırtlayan Buca'da, genç odaklı hizmet anlayışını öne çıkaran Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, kararlılık mesajı verdi. Ağır ekonomik şartlara dikkat çeken Benzer, durumu şu sözlerle özetledi:

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz üniversiteli kardeşlerimizin Buca’da kendilerini yalnız hissetmelerine asla izin veremeyiz. Eğitim hayatının getirdiği ağır ekonomik zorlukların farkındayız; bu yüzden merkezlerimizde sunduğumuz her imkânla onların omuzlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmeyi en temel görevimiz kabul ediyoruz. Gençlerimizin sadece derslerine odaklandığı, güvenle sosyalleşebildiği bir kenti inşa etmek adına tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

Eğitim yolculuğunda gençlerin yanında duran bu iki merkez, yeni dönemde de Buca'daki üniversite hayatının kalbi olmaya aday.

