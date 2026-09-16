Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çek Cumhuriyeti heyetini ağırladı. Gerçekleşen ziyarete Çek Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerová ve İzmir Fahri Konsolosu Zülküf Emre Çüngüşlügil katılım sağladı.

Başkan Tugay gerçekleşen ziyarette İzmir’in ekonomik, kültürel ve tarihi zenginliklerini anlattı. Ziyarette iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi mesajı verildi ve iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı.

"İzmir’i tüm bu yönleriyle tanıtmak istiyoruz"

Çek Cumhuriyeti heyetinin ağırlandığı buluşmada İzmir hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Biz İzmir’i dünyaya daha fazla tanıtmak istiyoruz. Limanlarımız güçlü. Tarımda Türkiye’nin en güçlü ikinci şehriyiz. Sanayimiz güçlü, 20’ye yakın sanayi bölgemiz var. Turizm ve arkeoloji alanlarında da zenginiz. 8 bin 500 yıllık tarihimizde yedi antik kentimiz var. İzmir’i tüm bu yönleriyle tanıtmak istiyoruz” dedi.

Büyükelçi Stepanek: “Ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi”

Büyükelçi Stepanek ise İzmir'in stratejik önemine dikkatleri çekti. Ayrıca fahri konsolosluk ağı aracılığıyla iş birliğini sürdürmek istediklerini söyleyen Büyükelçi “İki ülke olarak ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi” diye konştu. Büyükelçi farklı alanlarda İzmir'le yeni iş birlikleri kurulabileceğini belirtti. Başkonsolos Hajflerová ve Fahri Konsolos Çüngüşlügil de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret karşılıklı hediyelerle tamamlandı

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. Başkan Tugay, üzerinde İzmir yazısı bulunan bir tabak ile kentin tarihi ve kültürel mirasını anlatan fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı “Yıldız Albümlerinde İzmir” kitabını heyete sundu. Çek heyeti ise Başkan Tugay’a bir kase ile Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ı anlatan bir kitap hediye etti.