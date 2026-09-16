Son Mühür- CHP ve Yeni Parti rekabeti, İzmir özelinde farklı bir yola girmiş durumda. Siyasi rekabetin yargı salonlarına taşınacağına dair ilk somut adımlar atıldı.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Yeni Parti İzmir'in kurucu il Başkanı Çağatay Güç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gerekçe, kamuoyunda uzun süre gündem olan iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonuydu.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Çağatay Güç ve Güç'ün telefonun asıl sahibi olarak gösterdiği Eren Samet Öztürk hakkındaki suç duyurusunda, ''Hırsızlık / Nitelikli hırsızlık', ''Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'Suç eşyasını satın alma veya kabul etme'' ve 'Suça iştirak'' suçlamalarında bulunduğu görüldü.

Toplam bedel 123 bin 27 lira 99 kuruş...

İzmir siyasetinde 'Hırsızlık/Nitelikli hırsızlık' suçlamalarının konuşulduğu olay, Çağatay Güç'ün CHP İzmir il başkanlığı döneminde alınan ve toplam bedeli 123 bin 27 lira 99 kuruş olduğu belirtilen 1 adet iPhone 17 Pro Max 256 GB, dayanıklı ekran koruma, Apple 20W USB-C güç adaptörü ve manyetik şeffaf kılıfını Güç'ün Utku Gümrükçü yönetimindeki CHP İzmir İl Başkanlığı'na iade etmemesine yönelik iddiaların ardından başlayan tartışmaların geldiği noktayı gözler önüne serdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı suç duyurusunda, Güç’ün görevden ayrılması ve partiden istifa etmesinin ardından cihazın iade edilmesi için noter aracılığıyla ihtar gönderildiğini, ancak yapılan çağrıya rağmen telefonun teslim edilmediğine dikkat çekti.

Suç duyurusunda, telefonun IMEI numarası ile seri numarası üzerinden BTK kayıtlarının incelenmesi, cihazda hangi GSM hatlarının kullanıldığının belirlenmesi ve geçmişe dönük HTS ile baz istasyonu kayıtlarının celp edilmesi istendi.

Danışıklı bir kurgu var iddiası...



Suçlamaların hedefindeki Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, söz konusu cihaz bedelinin CHP bütçesinden karşılanmadığını, ödemenin Eren Samet Öztürk’ün şahsi banka hesabından yapıldığını ileri sürmüştü.

CHP İzmir il başkanlığının suç duyurusunda bu iddialara yer verilerek,

''Şüpheliler, cezai sorumluluktan kurtulmak amacıyla danışıklı bir kurgu oluşturmuş; resmi olarak müşteki parti adına düzenlenmiş e-Arşiv faturanın varlığına rağmen faturanın "sehven" kesildiğini ve cihazın diğer şüpheli Eren Samet Öztürk'e ait olduğunu iddia etmişlerdir.

''Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik soyut ve kurgu iddialarına itibar edilemez. Resmi fatura müşteki parti adına kayıtlı olup, satın alma iradesi ve finansmanı parti tüzel kişiliğine aittir'' hatırlatmasında bulunulduğu görüldü.