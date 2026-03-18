Son Mühür / Ege Bölgesi’nin en köklü ve varlıklı gruplarından biri olan Atay Holding’de sular durulmuyor. Kurucu Erdoğan Atay’ın 2022 yılındaki vefatının ardından patlak veren devasa miras kavgası, holding iştiraklerini hukuk savaşına sürüklemişti. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir servetin paylaşımı üzerine çıkan anlaşmazlıkta, en küçük kardeş Süleyman Atay ve merhum Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

Üç aylık geçici mühlet iptal edildi

Geçtiğimiz aylarda mali darboğaz gerekçesiyle başlatılan konkordato süreci, yargıdan dönen yeni kararla sonuçlandı. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aydın Linyit Madencilik, Ototay, Atay Holding ve Erdoğan Atay Yatırım Holding gibi grup şirketleri ile iş insanı Mehmet Doğan Atay hakkında daha önce verilen üç aylık geçici mühlet kararını incelemeler neticesinde iptal ettiğini açıkladı.

Tüm koruma kalkanları kaldırıldı

13 Mart 2026 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sunulan veriler ışığında konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini zayıf görerek talepleri reddettiğini duyurdu. Alınan bu son kararla birlikte şirketlerin üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler ve koruma kalkanları kaldırılırken, görevlendirilen konkordato komiserlerinin yetkilerine de derhal son verildi. Miras davası devam ederken, konkordato talebinin reddedilmesi holdingin içinde bulunduğu durumu daha da gözler önüne serdi. Mahkeme, alacaklar ve taraflar için istinaf yolunun açık olduğunu da belirtti.