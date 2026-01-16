Son Mühür/ Beste Temel - Kemalpaşa’da düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleri katıldı. Görüşmede mahallelerde yaşanan sorunların yerinde tespiti ve kalıcı çözümler üretilmesi hedefi öne çıktı.

“Bana ulaşmaktan çekinmeyin”

İzmir’de 1296 mahalle bulunduğunu hatırlatan Başkan Tugay, kentin her noktasına eşit hizmet anlayışıyla yaklaşıldığını vurguladı. Tugay, muhtarlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çekerek cep telefonu numarasını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’in en uzak köyü dahil tavrımız aynı. İhmal edilen bölgeler için daha fazla çalışıyoruz. 1296 mahallenin tamamıyla iletişim kurmaya gayret ediyorum. Yaşadığınız sorunlar ve ihtiyaçlarla ilgili bana ulaşmaktan çekinmeyin.”

Kırsal bölgeler öncelikli başlıklar arasında

İzmir’in yaklaşık 4,5 milyonluk nüfus yapısına dikkat çeken Tugay, nüfusun önemli bölümünün kırsal bölgelerde yaşadığını belirtti. Kırsal alanların planlanmasının stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Tugay, bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın kurulduğunu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın da çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

“Köylerin boşalmaması için insanların yaşadığı yerde geçimini sağlayabilmesi gerekir. Tarıma dayalı üretim alanları, iş imkanları ve temel ihtiyaçların karşılanması bu açıdan kritik. Zorunlu göçle kentlere gelen, asgari ücretle ayakta kalmaya çalışan gençlerimiz için üzülüyoruz. Bu başlık, bizim temel çalışma alanlarımızdan biri. Sizlerin de bize yol göstermesi gerekiyor” dedi.

TOKİ vurgusu: “Hazırlık yapılmadan yük bindirildi”

Toplantıda söz alan Çambel Mahallesi Muhtarı Mustafa Taşan’ın, TOKİ konutlarında yaşanan altyapı sorunlarını gündeme getirmesi üzerine Başkan Tugay şu değerlendirmede bulundu:

“Bir bölgede bu kadar nüfus yerleştirilecekse suyu, kanalizasyonu, ulaşımı önceden planlanmalı. Biz bugün bu sorunları çözmek için dört bir yana yetişmeye çalışıyoruz. Bu tür projelerde baştan bir araya gelinseydi, bugün bunları konuşuyor olmazdık. Hiçbir hazırlık yapılmadan bu kadar nüfusun bir noktaya taşınması belediyenin hatası değildir.”

“El birliğiyle aşacağız”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise ilçeye verilen destekler için teşekkür ederek, yerel yönetimlerin yoğun baskı altında çalıştığını ifade etti. Türkmen, “Bu sıkıntıların altında ezilecek değiliz. El birliğiyle aşacağız. Güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Takip ve çözüm sözü

Toplantıda muhtarlar mahallelerine ilişkin sorunları, talepleri ve önerileri dile getirdi. Başkan Tugay, iletilen başlıkların bürokratlar tarafından takip edileceğini ve çözüm için gerekli adımların atılacağını belirtti.