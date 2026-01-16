Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde, daha önce kaldırılan 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi tekrar uygulamaya alındı. İlk binişten itibaren 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma imkânı sunan sistem, artan yaşam maliyetleri karşısında yurttaş bütçesine doğrudan katkı sundu.

87 milyona yakın yolcu yararlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye genelinde yükselen taşıma maliyetlerine rağmen toplu ulaşım ücretlerini sübvanse etmeyi sürdürmesi, yolcu verilerine de yansıdı. 2025 yılı içinde 90 dakika ücretsiz aktarma sisteminden 87 milyona yakın yolcu faydalandı. Bu kapsamda İzmirlilerin bütçesinde yaklaşık 2 milyar liralık tasarruf oluştu.

Yolculuk 30 TL ile tamamlandı

Büyükşehirler arasında uygulanan toplu ulaşım tarifeleri karşılaştırıldığında, aktarma sistemleri nedeniyle ciddi ücret farkları ortaya çıktı. İzmir’de uygulanan tarife modeli sayesinde bir yetişkin yolcu, 90 dakika içinde yaptığı yolculuğu 30 TL ile tamamladı.

Diğer büyükşehirlerde ise mevcut tarifelere göre yolculuk maliyetleri; bazı kentlerde 5 aktarmayla 88 TL’ye, 2 aktarmayla 51 TL’ye, bazı kentlerde ise 3 aktarmayla 91 TL seviyelerine kadar yükseldi. İzmir’de ise aktarma sayısından bağımsız olarak, 90 dakika içinde yapılan yolculuklar tek ücret üzerinden gerçekleştirildi.