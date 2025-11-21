Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK/Genel-İş Sendikası yöneticileri ile yaptığı bugün görüşmeye dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, görüşmenin yapıcı geçtiğini belirterek, geçmişte de sendika ile uyumlu bir çözüm arayışı içinde olduklarını ifade etti

“BAZI NOKTALARDA FİKİR FARKLILIKLARI VAR”

Tugay, bazı konularda sendika yöneticileriyle düşünce farklılıkları yaşandığını, ancak iyi niyetle ortak bir komisyon kurmayı teklif ettiklerini söyledi. Başkan, çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve ödemelerdeki gecikmelerin nedenlerini de paylaştıklarını belirtti.

“BU YOLDA BİZİM GİBİ DÜŞÜNENLER YÜKÜN ALTINA GİRECEK”

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı bir performans ortaya koyması için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. “Sendikalar bizim için değerli. Bugünkü görüşme yapıcıydı, yakın zamanda sıkıntıları aşacağımızı umuyorum” dedi.

“HAVUZ UYGULAMASI BEKLEME ALANI”

Havuz uygulamasına da değinen Tugay, "Havuz meselesini konuştuk ve o uygulamanın gerekçesini anlattık. Havuz bir oyalama alanı değil. Kimseyi işten çıkartmak istemiyoruz ama konumunda ihtiyaç olmadığı kanaati olmadığında yeni bir yer bulana kadar geçici bir pozisyon. Bunun süresini de tam söyleyemiyoruz 15 gün de olabiliyor 3 ay da olabiliyor. Ama beraber çalışmaya devam etme kararlılığında olduğumuz herkes için geçici bir bekleme alanı" dedi.