Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de İZBAN’a ilk biniş ücretinin 240 TL olarak uygulanması büyük tepki çekmişti. Yolcular indikleri durakta bakiyelerinin iade edilmesi sistemine rağmen, kartında 240 TL olmayan vatandaşların turnikelerden geçememesi tartışmaları büyütmüştü. Gelen yoğun eleştirilerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu ücretlendirme için yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

“Bu karara doğrudan ben katılmamıştım”

Başkan Tugay, ücret artışının İZBAN yönetim kurulunun önerisi sonrası Ulaşım Komisyonu ve Encümen kararıyla şekillendiğini belirtti. İZBAN’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumu olmadığını, TCDD ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“İZBAN ücretleriyle ilgili bir öneri geldiğinde, tüm tarifeleri Büyükşehir Meclisi belirlediği için süreç orada ilerliyor. İZBAN’ın özellikle uzun mesafelerde zarar ettiği düşünülerek kilometre başı bir tarife belirlemişler. Bu da toplamda yüksek bir rakama denk gelmiş. Bu değerlendirmeye ben doğrudan katılmamıştım.”

“Tepkileri dikkate aldık, fiyatlar geri çekilecek”

Kamuoyundaki yoğun eleştirilerin ardından harekete geçtiklerini söyleyen Tugay, ücretlerde indirime gidileceğini resmen duyurdu:

“Toplumdan ciddi tepkiler gelince ben yeniden değerlendirme talep ettim. Ön çalışmayı yaptık, fiyatların geri çekilmesi için meclise önerge sunacağız. Büyük ihtimalle ücretlerde düşme olacak.”