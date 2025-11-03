Son Mühür/ Emine Kulak- Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin Danıştay kararıyla kapatılması sonrası İzmir’in birçok noktasında çöp yığınları oluşmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tesisin 31 Ekim tarihine kadar geçici süreli kullanım iznini uzatmadı. Bu gelişme, şehirde atık yönetimi konusunda endişeleri artırdı.

BAŞKAN TUGAY’DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mahkeme kararının yanlış anlaşıldığını belirterek, “Mahkemenin burası ile ilgili verdiği kararın ne olduğunun tam anlaşıldığını düşünmüyorum. Mahkeme buraya atık dökülmesi, çöp dökülmesi çevre sağlığı açısından uygun değildir diye karar vermedi. Heyelanla ilgili bir risk nedeniyle bu riskin devam edip etmemesinin berlirlenmemesi ile ilgili bir karar verdi. Onun için de hem İzBB hem de oradaki atık dönüşüm tesisinin işletmecisinin çabasıyla üniversiteden ve özel söktör kuruluşlarından raporlar alındı. Bu raporlar Bakanlığa sunuldu. Bu alanı açalım ama biraz daha detaylı çalışma yapılsın dedi. O değerlendirmelerin yapılmasını istedi ve yaptık. Bakanlığa sunuldu ve raporlar kabul edildi” dedi.

"BEN GÖREVE GELDİĞİMDE HAZIR OLAN HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Konuşmasına devam eden Tugay, "“Alanın kullanımıyla ilgili teknik bir sorun yok. Orada oturan bazı vatandaşlar tepki gösteriyor ve bir itirazım yok. Ancak orada çevreye sağlıksızlık yaratan bir durum yok. Önlemler alınıyor. İzmir’de günde 6 bin ton atık toplanıyor. Bu atığı Ödemiş’te ve Bergama’da bertaraf ettirebiliyoruz. Ama diğer kısmı ile ilgili maalesef ben göreve geldiğimde hazır olan hiçbir şey yoktu. Göreve geldiğimde de 11 tane başvurumuz var. Kemalpaşa’da da yakma tesisim için yapılmış çalışmalar var. Hiçbirinden sonuç alamadık. Bu süreç bizim dışımızda biraz Bakanlık tarafından da istediğimiz gibi yürümeyen süreç. Bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama kolay da değil. Menderes’te bir alan belirlenmişti ama yine konu bölgede politize edildi. Atık bertaraf tesisi olan depolama alanı olmayan alan sanki vahşi bir depolama alanı olarak anlaşıldığı için yine doğru anlatılmadı. O sürecin de siyasi nedenlerle önü tıkandı. Yamanlar’da Aziz Başkan zamanında tesisi yapılması hakkında bit çalışma başlatılmıştı ama onun sonrasında yer altındaki su rezevlerinin olumsuz etkilenebileceği ile ilgili bir çalışma yapılacağı için durmuştu. Pek çok kuyu açılacak, sular çekilecek, su seviyesi düşecek ve 5 yıllık bir çalışma gerektiriyordu ve çok masraflıydı. Burası belediyeye ait değildi. Seçilmesi en doğru yer olmadığı için süreç ilerlemedi. Hemen hemen her başvurunun önü tıkandı. ‘Bir şey yapılmadı, beklendi’ iddiası doğru değil. Bir şey yapılmaya çalışıldı ama olay bizde değil bakanlıkta bitiyor. Belediyeye ait olan alanlar zaten iletildi, tahsis istenenler iletildi ama sonuç alınamadı. Hemen hemen her başvuru önü tıkanmış ir başvuru. Dolayısıyla bir şey yapılmadı, beklendi iddiası doğru değil. Bir şey yapılmaya çok çalışıldı ama olay biz de bitmiyor. Olay bakanlıkta bitiyor. Belediyenin kendi alanı olup da bu işe uygun olan yerler teklif edildi, tahsis istediğimi yerlerle ilgili talepler iletildi. Bunlardan sonuç alınamadı. Bugün içerisinde bulunduğumuz noktada bizim ilerleyemediğimiz, bakanlığın da beklediğimiz kadar yardımcı olmadığı bir durum var”dedi.

“BU SADECE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIN PROBLEMİ OLARAK TARİF EDİLEMEZ”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a tepki gösteren Başkan Tugay, “Çok rahatsız olduğum başka bir şey var. Çöpün siyaseti olmaz ama bizim bazı yerel siyasetçilerimiz kendilerine rant çıkarmak için konuyu çarpıttılar. Bir ilçe belediye başkanı, ‘yaşasın buraya tesis yaptırmadık’ gibi bir anlamsız açıklama yaptı. Çok sorumsuzca bir açıklamadır. O belediye başkanı kendi ilçesinin atığının nereye gideceğini açıklaması lazım. Sonuçta o da bir kaç yüz bin nüfuslu bir ilçe. Onların atıklarının nereye götürmemizi istediğini de coşkulu sesiyle açıklasaydı memnun olurduk. Bir problem yaratılmaya çalışılıyor. Bu yaratılan problem herkesin problemi. Bu sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanın problemi olarak tarif edilemez. Ben her şey belgeleri ile açıklarım, gerekirse anlatmaya başlayacağız. Bakanlığımızın aklı başında bürokratları var. İyi niyetli olduğuna inandığım bir bakan var. Onların çözüm üretme noktasında adım atacağına inanıyorum. Bu konunun anlamsız bir siyasi tartışmaya dönmesi ve insanların birbirine çamur atması çok yanlış. Böyle bir hikayenin parçası değilim ve olmayacağım” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MAKUL BİR NOKTAYA GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

Tugay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Dün bir video paylaştık ve halkımızı geri dönüştürülebilir konusunda sorumluluk almaya davet ettim. Bu çabamız artarak devam edecek. Bizim mümkün olduğunda bertaraf tesisleri üzerindeki yükü azaltmamız lazım. Ben İzmirlileri bu konuda duyarlı olmaya ve İzmir’e sahip çıkmaya davet ediyorum. Bilgi sahibi olmadan beni ya da suçu olmayan insanları suçlamaya çalışmak hem cahilce hem de bizi bir yere götürmeyecek. Hep beraber İzmir’e, atığımız ve çöpümüze sahip çıkacağız. Mümkün olduğunda az atık üretmek ve atığı dönüştürmek, bu yanında da en sağlıklı tesisi kurmak hepimizin boyunun borcu. Ben üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. Bu sadece bugünün değil geleceğin de konusu. Harmandalı’nı açsınlar oraya çöp dökelim demiyorum. Bu sorunu makul bir yoldan çözmek gerekiyor. Biz her zamankinden daha fazla çaba içerisindeyiz. Belediyede de arkadaşlarımız bu konuda elinden geleni yapma gayreti içerisinde. Önümüzdeki günlerde makul bir noktaya gideceğimizi düşünüyorum. Bu konuyu tartışmak yerine herkes üzerine düşeni yapsın. Herkes görevini yaparsa ortada bir sorun kalmaz. Değerlendirme süreci devam ediyor ve sonuçlanmadı.”